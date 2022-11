Totti e Noemi vanno a vivere insieme: le foto della nuova casa

Amore a gonfie vele tra Francesco Totti e Noemi Bocchi . A confermarlo le recenti foto del settimanale Chi, che ha pizzicato la neo coppia intenta a visitare un appartamento superlusso in un complesso escusivo a Roma Nord, dove si vocifera che l'ex di Ilary Blasi e la flower design metteranno su casa insieme. Il giallorosso sarebbe dunque pronto per lasciare la mega villa dell'Eur ai tre figli e alla conduttrice dell'Isola dei Famosi, quindi creare il suo nuovo focolare domestico al fianco della nuova compagna.

Totti e Noemi: il nuovo nido d'amore

Lo scoop è stato lanciato dal sempre attento magazine Chi, dove si legge: "La prova di quanto il loro legame corra e di quanto questo passaggio sia stato meditato e preparato nel tempo, nonostante Totti dica di frequentare Noemi solo da Capodanno". Per poi aggiungere: "La coppia potrebbe festeggiare il primo anniversario ufficiale in una nuova casa. Parliamo di un attico e superattico in un condominio di lusso tra Roma Nord e il centro. Il fatto che con Totti e Noemi ci siano pure le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d'amore, dove vivranno loro e i loro figli, in base agli accordi di separazione".