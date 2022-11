Totti e Antonella Fiordelisi, il messaggio è vero o no? La clamorosa rivelazione chiarisce tutto

Nuove clamorose rivelazioni nell'affaire Totti -Fiordelisi . Dopo la scesa in capo di Alex Nuccetelli in difesa dell'ex Capitano della Roma, quindi la presa di posizione del team legale della schermitrice (attuale concorrente del Grande Fratello Vip), ad alimentare il gossip sono state le recenti dichiarazioni dell'ex compagno di Antonella, Gianluca Benincasa.

Totti-Fiordelisi: cosa c'è di vero?

Nel corso di una recente intervista rilasciata nel programma radiofonico 'Non succederà più', Gianluca Benincasa ha dichiarato sulla questione dei presunti messaggi inviati da Totti a Fiordelisi: "Sapevo dell'esistenza, c'era una richiesta. Non è bello dire che non è vero", quindi per fugare ogni dubbio ha aggiunto: "L'ho vista". Il manager 37enne ha frequentato la schermitrice negli ultimi due anni. Stando a quanto riferito dalla sportiva a Signorini durante una diretta del Gf Vip 7, la richiesta di contatto di Totti sarebbe avvenuta circa due mesi fa, quando il giallorosso aveva già annunciato la separazione da Ilary Blasi, ma stava già con Noemi Bocchi, sua attuale compagna, con cui starebbe mettendo su casa a Roma Nord.