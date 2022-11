Wanda Nara, L-Gante ha scritto una nuova canzone per lei: "Mi manca quando..."

In Turchia ne sono sicuri e le ultime mosse social sembrerebbero confermare i rumors: Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme . La notizia della riconciliazione ha scatenato la reazione di L-Gante : nonostante la smentita della Nara, il rapper argentino continua a professare il suo amore per Wanda. Il riavvicinamento della coppia è stato "commentato" da L-Gante con un post enigmatico sui social, subito commentato dalla showgirl. Ma il rapper ha deciso di non mollare la presa e ha dedicato una canzone a Wanda.

L-Gante e la dedica a Wanda Nara

Sul suo profilo Instagram, L-Gante ha postato un video mentre è in videochiamata con Wanda, con la canzone dedicata a lei in sottofondo. "Non ci parliamo da un po', non ci vediamo, non facciamo niente. Mi mancano i tuoi baci, le tue carezze quando ti prendevo per i capelli e cominciavamo a mangiarci a vicenda" - recita il brano.