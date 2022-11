Vittoria Deganello shock: "Mi ha chiesto di abortire"

Vittoria Deganello è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, dove è tornata a parlare della sua gravidanza ed il padre del bebè che porta in grembo. Sebbene l'influencer non abbia mai ufficialmente detto il nome del bambino, il gossip ha associato al suo nome quello del calciatore Alessandro Murgia . Una relazione la loro nata mentre lui era impegnato con Eleonora Mazzarini, dalla quale aveva avuto un secondo figlio.

Le parole di Vittoria Deganello

"Per evitare commenti basati sul nulla ora vi racconto quello che vi manca sulla vicenda in modo da chiudere il capitolo", ha esordito così la Deganello, per poi aggiungere: "Questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non capitata per sbaglio. Alla notizia della gravidanza, dopo un mese di felicità e dopo averlo comunicato con estrema gioia alla mia famiglia, dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire perché si è reso conto che un bambino non lo voleva più e che sarebbe stato più facile così. Il tutto con una superficialità assoluta". Poi l'appello di non essere più accostata al calciatore: "non mi appartiene. Ora mi concentro su me, su lei e spero lo facciate tutti".