Bufera social per Icardi: "Inquina l'ambiente, che intelligenza!"

Mauro Icardi non ha pace. Dopo la riconciliazione (o presunta tale) con Wanda Nara sembrava che l'attaccante del Galatasaray non sarebbe stato più al centro del gossip internazionale, almeno per qualche tempo. Ma non è stato così. L'ex giocatore del PSG è stato al centro di una polemica che si è scatenata nelle ultime ore sui social, destinata a durare ancora per molto.