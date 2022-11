Wanda Nara e Icardi di nuovo insieme: l'annuncio e l'ironia sui social

Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme. Nuovo capitolo per la storia d'amore tra l'attaccante del Galatasaray e la moglie-manager, che qualche mese fa aveva annunciato via social la loro separazione. Un periodo non facile per la coppia,durante il quale l'imprenditrice ha trascorso un lungo periodo in Argentina, per presenziare ad alcuni programmi televisivi e non solo. Al nome dell'influencer è stato accostato quello del rapper LGante, con cui si è vociferato ci fosse un fliert, poi smentito dalla showgirl.

Icardi romantico: le parole per Wanda Nara Nei giorni scorsi sia il calciatore che la Nara hanno convidiso su Instagram scatti del loro viaggio alle Maldive. Imamgini dove però i due non sono mai stati ritratti insieme, tanto da suscitare in tanti qualche dubbio. Nelle scorse ore però Icardi e Wanda hanno confermato il loro ritorno insieme. L'ex calciatore del PSG ha infatti pubblicato nelle scorse ore uno scatto di coppia, a commento del quale ha scritto: "Non era la donna della mia vita, era la mia vita trasformata in Donna. Anche le storie Disney hanno una seconda stagione. Ti amo".