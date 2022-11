Totti e Noemi, a Dubai non solo red carpet: l'ultima avventura

Totti e Noemi a Dubai vittoriosi due volte. Sicuramente per aver fatto la loro prima apparizione in coppia ad un evento importante, quale il Globe Soccer Awards (dove la flower design ha sfoggiato un anello con brillante a forma di cuore regalatole dal Pupone dal valore di trecentomila euro). Ma anche per aver vinto una gara di quad improvvisata tra amici sulle dune rosse del deserto. Un momento avventuroso che li ha visti primeggiare e divertirsi come dei turisti qualunque.