Totti, Noemi e Ilary: la saga in giro per il mondo tra Emirati e New York

Francesco Totti : tutti lo acclamano e tutti lo vogliono anche in Medio Oriente. L'ex star del calcio italiano ha registrato numerosi fan anche a Dubai e negli Emirati Arabi. Dopo aver presenziato ai Globe Soccer Awards con al fianco la sua nuova compagna Noemi Bocchi , il giallorosso è apparso nelle stories del suo ex compagno di squadra e amico Miralem Pjanic , poi presenziato al Gran Premio di Formula 1 che si è tenuto domenica 20 novembre. Il calciatore non si è sottratto a chi gli ha chiesto selfie e autografi, poi prontamente ricondivisi sui social. In questi due ultimi eventi però si è notata l'assenza della neopartner del giallorosso, che potrebbe essere tornata a Roma o aver scelto un basso profilo.

Ilary Blasi, finita la vacanza negli USA

Mentre Totti porta la sua Italia ai Mondiali in Qatar, il viaggio di Ilary Blasi a New York pare si sia concluso. La showgirl in quota Mediaset ha infatti condiviso alcune Instagram stories dove si vede prima una valigia colma di vestiti scomposti, poi uno scatto allo specchio con l'emoticon dell'aereo in partenza. La conduttrice dell'Isola dei Famosi sta quindi per tornare a Roma e riabbracciare i suoi figli. Nel mentre si vocifera che i legali della showgirl e del Pupone si siano incontrati in gran segreto per arrivare ad una accordo, al fine di scongiurare la separazione giudiziale.