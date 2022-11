Icardi e Wanda Nara alla ricerca di un nuovo figlio? Il gesto social sorprende

Mauro Icardi è tornato a far parlare di sé, non solo per la riappacificazione con Wanda Nara ma anche per un enigmatico messaggio condiviso sui social, che ha destato tanta curiosità tra i fan. Nelle scorse ore l'attaccante del Galatasaray ha condiviso sui social uno screenshot di una chat dove lei lo ringrazia per il loro viaggio insieme alle Maldive.

Le parole di Wanda Nara La manager pare abbia scritto: "Grazie per un latro bellissimo viaggio, il mio posto preferito sei tu. Per avermi potato nel mio paradiso, per il tuo amore e per esserti sempre preso cura di me". Poi ha aggiunto: "Non dubitare mai di quanto ti amo. Spero di tornare con G". Il tutto accompagnato da un emoji di un bambino, che ha suscitato in tanti l'idea che la coppia sia alla ricerca di un nuovo figlio.