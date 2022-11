Emily Ratajkowski, il nuovo fidanzato è l'ex di Kim Kardashian

Emily Ratajkowski e Pete Davidson hanno fatto la loro prima uscita di coppia pubblica, presenziando alla partita tra i Knicks e i Memphis Grizzlies che si è tenuta domenica 27 novembre al Madison Square Garden di New York. I paparazzi però non hanno potuto catturare nessuno scatto della neocoppia in atteggiamenti affettuosi, né baci o effusioni. Anche se gli sguardi appassionati e pieni d'amore tra Emrata e l'ex comico del Saturday Night Live hanno lasciato trapelare l'alchimia che c'è tra i due.

Emily Ratajkowski e Pete Davidson: nessuna fake news

La frequentazione tra le due star è nata solo all'inizio del mese di novembre 2022, cioè dopo poche settimane dai rumors che davano invece per certo un flirt in corso tra la modella e l'attore Brad Pitt. Inizialmente l'indiscrezione della love story tra Emily e l'ex comico era stata etichettata dai più come una fake news, per poi invece essere confermata in occasione del ventinovesimo compleanno di Davidson, in occasione del quale il comico e la modella si sono presentati alla festa di compleanno con outfit coordinati.

Gli amori di Pete Davidson e Emily

Emily da poco ha chiesto il divorzio a Sebastian Bear-Mc Clard (dal quale ha avuto il figli oSylvester Apollo, di un anno), mentre Pete ha finito da poco tempo la frequentazione con Kim Kardashian. Tra le sue precedenti compagna anche Ariana Grande, Kate Beckinsale e Phoebe Dynevor.