Agnelli, il post di Deniz dopo l’addio alla Juve: "Non sei mai scappato"

"Dopo 12 anni di lavoro giorno e notte, oggi chiudi un capitolo della tua vita da Presidente della Juventus. Solo io e te sapremo tutti i sacrifici che hai fatto, tutti gli sforzi che ci hai messo.. 9 campionati consecutivi di serie A, 5 coppe italia di cui 4 di fila, 4 vittorie supercoppa, 5 campionati femminili consecutivi, 2 coppe italia femminili, 3 supercoppe femminili, 1 coppa Italia serie C . ", ha scritto Deniz. Poi ha proseguito con: "Nessuno te li può togliere e dubito che qualcuno riuscirà mai ad avvicinarsi alla vittoria di 29 trofei. Mi chiedi sempre cosa amo di più di te ed io rispondo sempre come lavori: tu non fermarti; sei coerente, e insistente. Perseverante, determinato. La responsabilità ce l'hai nel sangue - mai una volta che te ne sei scappato, anche quando significava prenderti la colpa per gli altri o errori che non erano tuoi".

I ringraziamenti per Andrea Agnelli

"Ci metti sempre la faccia sulle sconfitte, sui momenti difficili, sulle decisioni difficili. Vorrei avere la metà del coraggio, dell'integrità e della decenza che hai tu. Oggi, non solo sono al tuo fianco, ma sono con orgoglio e ti ringrazio per tutto quello che hai realizzato in questi anni per la Juventus, per la tua famiglia, per noi", ha aggiunto. Quindi ha concluso con: "C'è solo un Presidente, e per me lo sarai per sempre tu. Non vedo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro amore mio. Sono semplicemente certo che fianco a fianco lo renderemo migliore di qualsiasi cosa ci aspettiamo. Ti amo! Ieri, oggi, e domani..".