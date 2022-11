Agnelli e la Juventus, una storia di successi: i 30 trofei vinti

Dopo 12 anni si chiude l'era Andrea Agnelli. Il presidente bianconero, infatti, si è dimesso insieme a tutto il CdA bianconero causando un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio. L'ormai ex numero uno della Vecchia Signora prese in mano il timone nel 2010 e in 12 anni sono stati diversi i risultati conseguiti. Lo stesso Andrea Agnelli, nella lettera indirizzata ai dipendenti della Juventus, ha sottolineato i grandi traguardi raggiunti sia a livello societario che a livello sportivo. Anni in cui la bacheca si è arricchita con tantissimi trofei (30), conquistati non solo dalla prima squadra ma anche dalla formazione femminile e Next Gen. La Juventus, insomma, sotto la guida di Andrea Agnelli è tornata sul tetto d'Italia e a un passo dalla conquista della Champions League, perdendo due finali, una a Berlino contro il Barcellona nel 2015 e una contro il Real Madrid a Cardiff due anni dopo. "I nostri grandi rimpianti", li ha definiti così l'ex numero uno bianconero.