Del Piero e il ritorno alla Juventus: "Legame profondo, ho ancora casa a Torino"

Il terremoto in casa Juve, con le dimissioni dell'intero CdA , compreso il presidente Andrea Agnelli , ha scosso profondamente il mondo del calcio. Intanto i tifosi a gran voce chiedono un ritorno di Alessandro Del Piero , ex capitano e bandiera della Vecchia Signora. Sognare non costa nulla e a giudicare dalle parole di Pinturicchio ai microfoni di beIN Sports non è poi così impossibile.

Juventus, i tifosi sognano un ritono di Del Piero, e lui...

L'ex numero 10, infatti, non ha affatto chiuso la porta, anzi: "Ho passato più di 20 anni alla Juventus, il mio rapporto con i tifosi, la proprietà e il club è molto, molto profondo. È stato un grande viaggio, qualsiasi notizia sulla Juventus mi coinvolge e mi colpisce. È una cosa triste perché sono tutti miei amici: da Andrea Agnelli a Pavel Nedved. Tutte persone con cui ho condiviso momenti molto belli. Li ho visti anche di recente. È incredibile che una squadra storica come la Juventus viva questi momenti di alti e bassi che sono iniziati nel 2006 con la Serie B, ma poi ci sono stati i 9 scudetti di fila. Sono molto dispiaciuto per la situazione. Ne abbiamo passate tante: dall'essere sul tetto del mondo a toccare il fondo, e poi di nuovo su. Adesso aspetto e vedo cosa succederà. Se ritorno? Non conosco i piani, nessuno mi ha chiamato e non so cosa succederà. Ma ho ancora casa a Torino…". Poi il giornalista scherza e ridendo aggiunge: "Troveremo noi qualcuno che gestisca il tuo ristorante a Los Angeles".

