Wanda Nara e Icardi, rispunta L-Gante: i dettagli dell’ incontro segreto a Buenos Aires

Wanda Nara e L-Gante: l'indiscrezione sul nuovo incontro

"Ieri Icardi ha postato queste foto. Oggi Wanda Nara sta trascorrendo il pomeriggio con L-Gante a Nunez", ha rivelato il giornalista nelle sue Instagram Stories. Il conduttore di LAM ha fatto riferimento all'ultimo post che l'attaccante del Galatasaray ha condiviso in cui lo si vede baciare la moglie durante il viaggio alle Maldive, dove ci sarebbe dovuta essere la riconciliazione tra i due. Wanda non solo non sarebbe convinta di un ritorno di fiamma tra i due, ma si sarebbe molto arrabbiata con Maurito per aver pubblicato lo stralcio di una loro chat, in cui gli confessava il suo amore.