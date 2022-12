Wanda Nara e la furia di L-Gante: dalla lite all'auto incidentata. Cosa è successo

Wanda Nara, Icardi e L-Gante , una telenovela che sembra non avere una fine. La showgirl ha trascorso una romantica vacanza alle Maldive con l'ex Icardi, ma a detta della Nara la riconciliazione sbandierata dall'attaccante del Galatasaray su Instagram, non c'è stata. Tramite una story sui social, la Nara, rispondendo a un follower ha rivelato : "Ci ho provato perché penso che una relazione di tanti anni meriti un'altra possibilità, ma non ha funzionato".

Wanda e la lite con L-Gante: la ricostruzione

Dopo le vacanze alle Maldive, Wanda è tornata in Argentina per motivi lavorativi. In patria avrebbe ricontrato L-Gante: l'incontro segreto sarebbe avvenuto a Buenos Aires, ma c'è dell'altro. Secondo quanto riportato dal giornalista Guido Záffora alla trasmissione Es por ahí, L-Gante avrebbe provato a raggiungere Wanda Nara. La showgirl però gli avrebbe impedito di entrare, scatenando la reazione furiosa del rapper. "L-Gante ha avuto una crisi di nervi totale, è impazzito e ha iniziato a prendere a calci il cancello, uno scandalo tremendo con la sicurezza", ha dichiarato Záffora, aggiungendo in seguito numerosi dettagli: "Ci sono stati insulti, urla, mi dicono anche che Wanda ha cercato di lasciare l'edificio e si è schiantata con un'auto". Sempre secondo il giornalista, i vicini di casa del noto residence Chateau Libertador, dove la Nara vive, si sarebbero indignati per l'episodio in questione.