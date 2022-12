Wanda Nara, quelle riflessioni social e l'ira di LGante per Palacios

Wanda Nara , dopo i festeggiamenti per il compleanno dell'amico e truccatore personale Kennys Palacios, ha condiviso su Instagram un post toccante, che in tanti hanno subito associato al recente incontro con il rapper L-Gante . Stando ai rumors dall'Argentina i due avrebbero perfino avuto una lite furiosa. "Mi piace l'interesse, il reciproco, che non nasconde chi è. Mi piace il desiderio, il fuoco, ciò che può essere spento", si legge nel messaggio condiviso dall'ormai ex lady Icardi. Ed ancora: "Mi piace ciò che è autentico, ciò che è intenso, ciò che non è viziato. Mi piace ciò che, vicino o lontano, rimane".

L'ira di LGante

Wanda Nara è stata attaccata dal rapper nel corso di una recente intervista rilasciata a Luzu Tv. Il cantante non avrebbe gradito il fatto che Kenny Palacios non lo avesse invitato al suo compleanno, dove oltre alla manager, c'erano anche l'attaccante del Galatasaray e la famiglia intera. "Oltre al fatto di non avermi invitato mi ha dato pure buca. Non siamo usciti", ha dichiarato il cantante. E in merito ai pettegolezzi sulla lite con Wanda ha precisato:"Un atteggiamento un po' tossico ci può stare. Ma io non combatto mai".