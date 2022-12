Wanda Nara fa festa: dove e con chi

Aria di festa e di leggerezza per Wanda Nara in Argentina. L'imprenditrice ha organizzato una festa in occasione del compleanno dell'amico Kenny Palacios, sorprendendolo con un regalo eccezionale. La manager ha omaggiato il suo truccatore personale con un fuoristrada della Jeep super lussuoso e costoso. Tanti gli invitati che si sono divertiti tra giochi d'acqua in piscina, musica e bollicine.