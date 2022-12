Wanda Nara furiosa con Icardi: il motivo

Nonostante il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sia finito, l'attaccante del Galatasaray tenta in ogni modo di far credere il contrario, pubblicando foto e chat della vacanza alle Maldive che avrebbe portato, a suo dire, ad una riconciliazione. Ma pare che, stando alle dichiarazioni di Ana Rosenfeld, avvocato e amica dell'imprenditrice, il comportamento ossessivo del calciatore abbia danneggiato l'equilibrio della coppia, rendendo così sempre più improbabile un ritorno di coppia.

La reazione di Wanda Nara

"Wanda Nara è stata molto chiara: la relazione non funziona", ha dichiarato il difensore della showgirl, per poi aggiungere che: "Conosco l'insistenza di Mauro Icardi nel voler recuperare a tutti i costi il rapporto. Non smette di insistere. Wanda è molto arrabbiata perché ha pubblicato sui social network delle foto private, intime, della loro vacanza alle Maldive, che lui ha usato per lasciar intendere una riconciliazione.Mauro continua a insistere ma Wanda è indignata".