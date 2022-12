Icardi furioso, Nara trattenuta in Turchia? Il ritocchino per LGante

Rapporti tesi tra Wanda Nara e Mauro Icardi , nonostante l'attaccante del Galatasaray continui a fare finta di niente condividendo scatti echat che attesterebbero un ritorno di fiamma. Dall'Argentina arrivano nuove indiscrezioni riguardanti la manager ed il calciatore, che si sarebbe reso protagonista di un gesto molto forte. " Mauro venerdì avrebbe trattenuto il passaporto di Wanda , motivo per cui non è potuta venire nel Paese e il suo viaggio è stato ritardato", ha detto Pampito a Mañanísima.

Icardi ed il gesto contro Wanda Nara

"Quello che hai detto sulla questione del passaporto di Wanda è reale al 100%, l'ho confermato in prima persona", ha riferito il conduttore di LAM al suo collega. Ma non è tutto, poiché Mauro Icardi avrebbe anche scritto al giornalista in privato. Inutile dire che de Brito ha scelto di condividerli successivamente con i suoi fan. "Ciao, smettila di inventare tante sciocchezze e pettegolezzi a mio nome perché non hai idea", sarebbe questo l'avvertimento dato dall'ex calciatore del PSG.