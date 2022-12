Sonia Bruganelli e Soleil Sorge, volano complimenti: "Sei una str..."

La dedica di Soleil Sorge per Sonia Bruganelli

"A te che mi sei stata d'ispirazione come stro..a ma soprattutto come donna. A te che mi hai davvero supportato nei momenti più difficili e dato la forza quando la necessitavo", ha scritto l'influencer, per poi aaggiungere: "A te, grande donna e str..a che conosci il peso delle parole e della tua virtù ne hai fatto grande insegnamento. Essere stro..e e da tutti ma il coraggio è da pochi". Parole emozionanti che attestano il forte legame che si è instaurato tra l'opinionista di Signorini e l'italo-americana.