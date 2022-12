Ilary Blasi, gaffe social: cosa ha fatto l'ex lady Totti

Gaffe social per Ilary Blasi . La showgirl, dopo il weekend di passione con Bastian (il suo nuovo amore) a Zurigo, è tornata in Svizzera per passare qualche giorno nella nota località sciistica di St. Moritz . Puntuale come sempre, l'ex lady Totti ha condiviso con i suoi due milioni di followers alcune immagini dell'incantevole località e dell'albergo che la sta ospitando. Nelle immagini anche l'amica Michelle Hunziker , che pare abbia fatto da Cupido tra la conduttrice e il nuovo presunto compagno.

Ilary Blasi a St. Moritz

L'ex lady Totti pare sia scivolata su una Instagram story, dove non manca di segnalare che si tratta di #suppliedby (dicitura obbligatoria per legge per i contenuti sponsorizzati, che spesso vengono concordati preventivamente). In questo caso pare che a stringere accordi commerciali con l'ex Letterina sia stato l'ente del turismo svizzero, che ha fornito anche indicazioni su cosa mostrare e scrivere. Ai più attenti però non è sfuggito il fatto che nelle Instagram stories di Ilary c'è un elemento di troppo, che tradisce forse un frettoloso copia e incolla. A chiare lettere, tra gli hashtag, che scritto infatti "GEOTAG St. Moritz". Probabilmente il partner commerciale le stava indicando di taggare la località sciistica.