Ilary Blasi delusa da Totti: cosa è successo

La delusione per Totti

L’amica della Blasi ha poi rivelato che l'ex Letterina sarebbe rimasta molto male dal modo in cui Totti ha gestito pubblicamente il suo rapporto con Noemi Bocchi: “Si aspettava più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian”. Ilary non perde tempo: "Sfrutta ogni momento libero per dedicarsi a Bastian (che vive a Francoforte) e sta già progettando il Capodanno con lui in una località esotica, lontano da tutto e da tutti”.