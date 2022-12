Ilary Blasi, primo bacio con Bastian. Totti e Noemi carezze e abbracci in pubblico

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno preso proprio strade diverse dopo l'annuncio della separazione dello scorso luglio. La showgirl in quota Mediaset ha trascorso un weekend sulla neve a St. Moritz dove è stata paparazzata anche insieme alla sua nuova fiamma, Bastian Muller . Insieme alla conduttrice c'erano anche la figlia Isabel e l'amica Michelle Hunziker , anche lei accompagnata dalle figlie più piccole, Celeste e Sole Trussardi (hanno alloggiato nel prestigioso hotel Kulm). Il settimanale Chi ha rivelato alcuni dettagli del nuovo viaggio dell'ex Letterina, che si è cimentata in alcune piste con il campione Giorgio Rocca . Al gruppo si è poi unito anche il nuovo amore della conduttrice che agli sci, pare abbia preferito lo showboard.

Chi è Bastian Muller

L'occhio indiscreto delle telecamere dei paparazzi ha immortalato la coppia in nuovi gesti romantici ed è spuntata anche la foto del primo bacio in pubblico della neo coppia. Considerata la grande notorietà di Ilary Blasi, c'è grande curiosità nel sapere qualcosa in più riguardo al nuovo amore della showgirl. Chi è Bastian Muller? Stando alle informazioni rivelate dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, sarebbe l'erede di una famiglia di costruttori tedeschi. Sempre i rumors più accreditati riferivano che l'uomo pare sia nel business del fitness. nonostante le foto parlino da sole, Ilary Blasi non ha ancora ufficializzato la nuova relazione.