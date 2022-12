Wanda Nara, LGante sorprende sui social: "Amore mio"

Wanda Nara continua ad essere protagonista del gossip internazionale. Concluso il mini viaggio in Qatar con i figli per assistere alla finale Argentina-Francia valevole per la Coppa del Mondo 2022, la manager ha fatto rientro a Buenos Aires, dove ha ripreso la sua routine quotidiana, fatta nche di tante condivisioni di post e Instagram stories.Nelle scorse ore la manager ha condiviso un post dove la si vede con in mano una tazza da té. A corredo dello scatto le parole: "La mia notte di ieri serta. Té". Tra i tanti che hanno commentato anche LGante , che ha scritto: " Amore mio ".

Icardi lontano da Wanda Nara

Nonostante il recente gossip abbia affiancato al nome del cantante quello di Anto Pante, il sentimento che lega il rapper e l'ex lady Icardi pare non essere stato scalfito. Mentre si susseguono i rumors circa la milionaria divisione del patrimonio tra il calciatore e la Nara, l'attaccante del Galatasaray, tornato a Instanbul, ha proseguito col condividere contenuti social sui suoi account ufficiali. Tra gli ultimi anche un post in cui rivela ciò che gli manca davvero in questo momento, ovvero il caldo, poiché in Turchia in questi giorni fa tanto freddo!