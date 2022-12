Wanda Nara, Icardi ha pagato L-Gante per sparire? Parla Anto Pane

Wanda Nar a , Mauro Icardi e LGante continuano a catalizzare l'attenzione del gossip internazionale, specialmente dopo le ultime rivelazioni fatte da Anto Pane a LAM dove, parlando dell'attaccante del Galatasaray e del rapper, avrebbe detto: " Gli ha offerto dei soldi per lasciare Wanda Nara ". Parole pesanti che alimentano così ancora una volta il chicchiericcio sul calciatore e sulla manager, che nei giorni scorsi è volata a Doha insieme a tre dei suoi cinque figli per assistere alla finale dei Mondiali in Qatar 2022 Argentina-Francia.

Chi è Anto Pane

Influencer diventata famosa per il suo profilo su Only Fans, Anto Pane è diventata una nuova concorrente della versione argentina del Grande Fratello. E pare che proprio per la giovane, LGante abbia messo da parte la sua relazione con Wanda Nara. Nelle scorse ore, infatti, sono circolate sui social alcuni scatti del rapper intento a baciare una donna dai capelli biondi (che non è l'ex lady Icardi, nè la sua ex Tamara Baez).