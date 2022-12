“Wanda Nara ha cacciato di casa Icardi. Lui è scappato dall’ex di Zaira”: cosa sta succedendo

Dall'Argentina, Marcela Tauro ha annunciato a Intruders che il calciatore sarebbe stato sfrattato: " Dicono che vivrebbe con l'ex di Zaira (la sorella di Wanda Nara, ndr) in un appartamento". Quindi ad accogliere nella sua casa l'ex giocatore del PSG sarebbe stato Jacob Von Plessen . Il relatore ha aggiunto che l'imprenditrice si sarebbe stabilita nella casa di Santa Barbara, facendo andare via Maurito.

Il defollow di Wanda Nara a Icardi

Dopo la riattivazione del profilo Instagram di Icardi (era sparito dai social per qualche settimana), i fan più attenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato: Wanda non segue più Mauro su Instagram. Un gesto che lascerebbe trapelare le intenzioni dell'imprenditrice di non avere più niente a che fare con il suo ex.