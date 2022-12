Theo Hernandez, delusione Mondiale? Ci pensa la sexy Zoe Cristofoli: "L'ho costretto a..."

Conclusi i Mondiali in Qatar , Theo Hernandez e Zoe Cristofoli hanno deciso di passare Natale 2022 in una località paradisiaca dell'Atlantico, ovvero le Bahamas . Forse anche per dimenticare la brutta rapina subita qualche mese fa a casa, ma soprattutto la sconfitta della Francia , battuta dall' Argentina durante la finale della Coppa del Mondo disputata a Doha. Una vacanza la loro che è stata (neanche dirlo) documentata passo passo dall'influencer, che ha condiviso sul suo account Instagram stories e scatti romantici.

Theo Hernandez e l'incontro con i delfini

Non solo mare e sole per Theo e Zoe alle Bahamas, ma anche un'esperienza davvero unica ed indimenticabile. "Theo costretto a fare una cosa che non vuole" ha scritto l'influencer sui social. Come documentato dalle recente Instagram Stories infatti, la coppia ha avuto un'esperienza ravvicinata con un delfino. Un'avventura che ricorderanno sicuramente per molto tempo. Inizialmente il delfino non sembrava molto interessato a collaborare, ma poi si è avvicinato alla coppia lasciandosi accarezzare dolcemente prima di una spettacolare "esibizione".