Ilary Blasi, per Capodanno viaggio in Thailandia con Bastian

Dopo aver trascorso il Natale a Roma in compagnai della sua famiglai, Ilary Blasi ha scelto di volare in Thailandia per lasciarsi alle spalle il nefasto 2022 (segnato dalla separazione da Francesco Totti ) e salutare il nuovo anno. La showgirl ha condiviso nelle scorse ore alcuni post ed Instagram stories che la ritraggono a Bangkok , precisamente in uno dei locali più alla moda della città, dove ha sfoggiato un outfit griffato (una camicia oversize trasformata in minidress, abbinato a degli stivali calzino).

Il Capodanno top secret di Ilary Blasi

Una vacanza non certo in solitaria quella dell'ex lady Totti, che sta trascorrendo questi giorni lontano dall'Italia in compagnia del suo nuovo partner, Bastian. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha documentato sui social la prima parte della trasferta: il volo privato, l'arrivo e l'hotel da sogno (il Lebua, con suite da più di 800 euro a notte). Ma c'è chi scommette che la showgirl sia in procinto di partire nuovamente per una meta ignota. Recentemente Ilary Blasi ha trascorso un rilassante weekend a St. Moritz in compagnia dell'amica Michelle Hunziker.