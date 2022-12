Wanda Nara e l'identikit dell'uomo ideale: "Deve essere..."

Wanda Nara ha deciso di soddisfare qualche curiosità dei suoi followers, svelando qualche particolare della sua vita privata. Da diversi mesi ormai la manager afferma di essere single (a nulla è valsa la recente luna di miele alle Maldive con l'attaccante le Galatasaray), confermando ancora una volta la separazione dall'ex calciatore del PSG. Mentre il gossip argentino riferisce con sempre maggiore insistenza di una sua presunta relazione con il rapper LGante , a chi le chiede se in questo momento sta conoscendo qualcuno, Wanda ha risposto: " No, da ottobre 2022 sono sola e mi diverto con le amiche ".

Wanda Nara e il suo uomo ideale

Altra domanda che ha fatto infiammare i social è stata quella relativa alle qualità che deve avere un uomo per farla innamorare. Anche in questo caso la Nara è stata schietta e diretta: "Essere intelligente, appassionato per quello che fa, essere uno stallone, una persona matura e sicura, che si prenda cura di me, che mi rispetti e che mi faccia sorprese".