Totti e Noemi, Capodanno a Miami. Mentre Ilary Blasi...

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati all'aeroporto di Fiumicino in partenza per Miami. La celebre coppia è stata avvistata da una fan, che ha scattato una foto, poi inviata a Deianira Marzano, nota opinionista social. Stando ai rumors, l'ex Capitano della Roma e la flower designer sarebbero in compagnia dei figli. E Ilary Blasi? Come documentato nei giorni scorsi dalla stella showgirl, la conduttrice Mediaset ha scelto di passare il Capodanno in Thailandia, si mormora insieme al suo Bastian. Su Instagram, ha condiviso alcune stories e scatti dal un hotel a cinque stelle e da uno dei locali più trendy della città.