Diletta Leotta e Karius, l'annuncio social a Capodanno

Diletta Leotta e Loris Karius hanno trascorso il Capodanno insieme. La coppia ormai, paparazzata in diverse occasioni in atteggiamenti intimi, non si nasconde più e ha deciso di uscire allo scoperto, ufficializzando così la relazione in atto. Il volto di DAZN e il calciatore del Newcastle hanno condiviso sui social alcuni scatti che li vedono insieme la notte di San Silvestro, durante una festa tra amici organizzata nella casa milanese della presentatrice.