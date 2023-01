Il Capodanno di Beatrice Quinta: la sexy esibizione e i buoni propositi

Beatrice Quinta ha trascorso il Capodanno a Verona. La vera rivelazione di X Factor 2022 ha condiviso nelle scorse ore sul suo account ufficiale Instagram alcuni scatti della sua serata di San Silvestro, trascorsa sul palco a cantare. A commento dello scatto, che la vede in un abito sexy nero con delle trasparenze vedo e non vedo, le sue parole dopo aver ringraziato Rtl 102.5 per il bel Capodanno: "Anche con 8 gradi non rinuncio alla moda, a hoe never gets cold". Poi ha proseguito con: "Propositi per il 2023 : riscoprite la stima che avete per voi stessi, amatevi tantissimo, amate tantissimo, vivete fortissimo".