Totti e Noemi all'"Isola dei Famosi": l'ultimo sgarbo a Ilary Blasi

Francesco Totti e Noemi Bocchi , dopo aver passato qualche giorno a Miami, proseguono il loro viaggio in Honduras . A testimoniarlo le Instagram stories condivise dai figli dell'ex Capitano della Roma, Cristian e Chanel. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, la famiglia allargata si è imbarcata su una lussuosa nave da crociera, con loro anche alcuni amici.

Totti e Noemi Bocchi: vacanza extralusso

L'imbarcazione scelta dal Pupone sarebbe la 'Symphony of the Seas', dove si trovano diversi ristoranti, campi da golf, un simulatore di onde da surf, una pista di pattinaggio sul ghiacchio e altri servizi particolari. Il prezzo a persona è di circa 400 euro al giorno. Grazie agli ultimi contenuti social condivisi dai figli di Totti e Ilary Blasi, si apprende che il gruppo è sbarcato sull'isola di Roatan, territori tanto caro proprio alla conduttrice dell'Isola dei Famosi (poiché il reality show è ambientato proprio in quelle zone).