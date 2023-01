Wanda Nara, Icardi e il tatuaggio misterioso: distrazione o segnale social?

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per una Instagram story condivisa nelle scorse ore sul suo profilo, che non è passata inosservata. L'ex lady Icardi , intenta a farsi bella per il concerto di David Guetta , ha pubblicato uno scatto delle uno scatto delle unghie appena fatte. Ma l'occhio dei più attenti osservatori è caduto invece sul bel tatuaggio al polso dell'imprenditrice: un cuore con sotto il nome Mauro .

Wanda Nara ed il messaggio a Icardi

Sono tanti i followers e fan della Nara che hanno dato una peculiare interpretazione dello scatto apparentemente dedicato al trattamento estetico appena effettuato. Secondo i commenti che circolano in rete, la showgirl avrebbe condiviso quella storia per lanciare un messaggio al suo Maurito che, nonostante la lontananza (lui ormai vive sanzialmente a Istanbul dove gioca per il Galatasaray) e la separazione, rimane sempre nel suo cuore. Icardi peraltro non ha mai perso la speranza di riconquistare l'ormai ex moglie. Tra i suoi tanti gesti social, anche l'ultimo post per il 2023 dedicato proprio alla Nara.