Ronaldo, un nuovo costosissimo regalo a Georgina Rodriguez? Spunta un anello di diamanti

Georgina Rodriguez pare non riesca a fare a meno per la sua irrefrenabile passione per i gioielli. Occhi puntata ancora una volta sui scintillanti preziosi della compagna di Cristiano Ronaldo (nonostante i rumors riguardanti una loro presunta crisi) anche nel corso della presentazione di CR7 come nuovo giocatore dell'Al Nassr FC a Riyadh nei giorni scorsi. La modella, 28 anni, ha indossato un accattivante anello in oro bianco con zaffiro al centro tempestato da diamanti, che dovrebbe essere un Cartier da 696.130,04 euro. La sua passione per i gioielli non è certo una novità. Anche quando è arrivata in Qatar per assistere alla fase finale del Mondiale, la compagna del calciatore ha sfoggiato dei gioielli da capogiro: anelli e bracciali strabilianti.