Totti, i bonifici sospetti e il gioco d'azzardo: cosa succede

Francesco Totti sarebbe finito nel mirino dell'Antiriciclaggio per alcune "operazioni sospette": questo è quanto riferito dal quotidiano La Verità, in riferimento ad alcuni controlli effettuati sui conti bancari dell'ex capitano della Roma ed ipotesi di investimenti nelle scommesse. Dalla nascita del caso alle recenti parole dell’amico di Totti che ne ha confermato la passione per il gioco d’azzardo, ecco le principali tappe della vicenda in ordine cronologico.