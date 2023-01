Wanda Nara, la rivelazione sul futuro spaventa Icardi

Wanda Nara protagonista del gossip anche nel 2023. L'ex moglie di Mauro Icardi ha chiacchierato telefonicamente con Angel de Brito di LAM svelando quale sarà il suo nuovo menage familiare dopo la separazione dal calciatore, attualmente in campo con il Galatasaray . Il conduttore ha commentato dicendo: "Mi sembra che Wanda non tornerà a Istanbul così presto. Ricordiamoci che ha figli da due padri diversi. I grandi iniziano a studiare online perché ovviamente lì non è estate e cominciano le lezioni, ma le ragazze, no, devono presentarsi di persona, da quello che mi ha detto".

Wanda Nara, Icardi e la famiglia

E sul suo futuro la manager ha rivelato: "Voglio restare a vivere in Argentina e voglio lavorare qui. Per me quella (europea) è una fase conclusa". Il conduttore ha poi dato ulteriori dettagli dicendo: "Ovviamente lei farà avanti e indietro perché ha un indirizzo fisso a Istanbul, e poi vedremo cosa succede con Mauro, qual è il suo destino calcistico se starà lì o se andrà in un altro Paese. L'idea è di tornare a Parigi per Icardi, non per Wanda". La modella argentina nutre però ancora qualche dubbio: "La sua idea è di tornare in Argentina ma la questione dei figli, della scuola e della crescita dei suoi figli la ostacola".