Elettra Lamborghini e la gravidanza: "Mi volete tutti incinta, ci godete?"

Elettra lamborghini: l'agorafobia e gli altri traumi

Tra gli altri aggiornamenti fatti durante le ultime Instagram stories, la cantante ha svelato che la sua cagnolina è ancora in calore, ma che presto la farà sterilizzare. Tra i suoi obiettivi per il 2023 anche quello di lavorare sui problematiche pregresse mai superate. "Uno dei due traumi è quello riguardante la mia cavalla. Tutte le musiche che sento mi ricordano le passeggiate in campagna che facevo con lei", ha ricordato la Lamborghini. Poi ha aggiunto: "Sono a disagio quando qualcuno mi fa una foto di nascosto, quando violano la mia privacy mi sale la rabbia", quindi ha proseguito ammettendo di essere diventata agorafobica da questa estate. "Se sono sul palco non ho nessun problema, non ho paura delle persone, sono a disagio quando sono in un posto che io reputo per me al sicuro".