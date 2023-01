Stefano De Martino compra un tram: prezzo e cosa ci farà

Grandi novità nella famiglia di Stefano De Martino e Belen Rodriguez . Dopo la villa a Posillipo , il conduttore di Bar Stella ha deciso di comprare un vecchio tram di Napoli . Una vettura storica, in servizio quasi 100 anni fa. Il volto Rai avrebbe fatto tale acquisto con un motivo ben preciso.

Stefano De Martino: conduttore e manager di successo

L'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha negli anni dimostrato non solo grande talento artistico, ma anche grande capacità nel fiutare gli affari. Ed è stato così anche con il tram storico, che De Martino pare, stando alle indiscrezioni che si leggono in rete, trasformerà in una pizzeria o locale tipico. Il portale NapoliLike ha rivelato che il prezzo base della vendita sarebbe stato di 3780 euro.