Morata, Alice Campello torna sui social: “Grazie per esservi preoccupati per me"

A qualche giorno dalla nascita di Bella , Alice Campello è tornata sui social per mandare un messaggio volto a ringraziare tutte le persone che si sono preoccupate per il suo stato di salute. La moglie dell'ex Juventus Morata , infatti, era stata ricoverata in terapia intensiva per alcune difficoltà durante il parto.

Alice Campello, il messaggio sui social

Dopo i messaggi di Paulo Dybala e Oriana Sabatini, Alice ha scritto sul suo profilo Instagram: "Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me. Grazie ad ogni singola persona della clinica Navarra ma sopratutto alla dottoressa Muñoz, al Dr Chiva , Dr Vaquero, Dr Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (sopratutto a Maria Victoria e Raquel)". Infine, un ringraziamento speciale per Morata: "GRAZIE Alvaro, sei l’amore della mia vita..il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.. mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo".