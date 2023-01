Shakira e Piqué come Totti e Ilary: ma stavolta oltre ai Rolex ci sono i Casio

Una coppia da favola, dodici anni d'amore e due figli: la storia d'amore tra Shakira e Piqué non ha avuto un lieto fine, anzi. Dopo aver scoperto il tradimento con la giovane studentessa Clara Chia Marti , a distanza di qualche mese dalla separazione, la cantante colombiana ha deciso di cantarle all'ex marito e alla sua nuova fiamma . Il nuvo singolo di Shakira ‘BZRP Music Sessions #53 è un vero e proprio attacco : il video del brano ha raggiunto milioni di visualizzazioni in poco tempo ed è stato ripostato da molti utenti sui vari social network: un vero e proprio record . La rabbia di Shakira nei confronti di Piqué è tutta racchiusa in poche strofe , che però hanno colpito dritto nel segno. “ Hai scambiato una Ferrari con una Twingo ”, “Hai scambiato un Rolex con un Casio” - queste due delle frasi che hanno scatenato la clamorosa risposta proprio del colpevole, l'ex difensore del Barcellona.

Piqué e la replica a Shakira

Come ha reagito Piqué a questo attacco frontale? Dopo due giorni di silenzio, l'ex giocatore del Barcellone ha scelto l'ironia per replicare alla sua ex moglie. Approfittando di una diretta Twitch riguardante il suo nuovo progetto sportivo, la Kings League, Gerard ha sorpreso tutti facendo un annuncio: "La Kings League ha raggiunto un accordo con Casio, perché abbiamo tanti countdown e tanti orologi"- ha rivelato Piqué mostrando il Casio al braccio e aggiungendo: "Questo orologio è per la vita". Nessun accordo ovviamente, ma una chiara e ironica risposta alla sua ex moglie e alla frase della canzone "Hai scambiato un Rolex con un Casio”. Anche Chiara Chia ha scelto di replicare, tramite una Instagram stories, che però è stata subito eliminata.