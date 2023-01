Melissa Satta e Steven Zhang: foto e complimenti social, cosa c'è sotto?

Prima la foto in discoteca a Miami, ora i complimenti via social dopo la vittoria dell'Inter in Supercoppa. C'è del tenero tra il presidente Zhang e Melissa Satta? Dopo la conquista della Supercoppa a Riad, il numero uno dell'Inter ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: una foto di lui con la squadra e la coppa in bella vista. "Ti amo" - il commento di Steven che ha ricevuto diversi like e commenti, non solo da parte dei tifosi nerazzurri. A sorpresa, ma nemmeno troppo visto i precedenti fotografici, è arrivato anche un messaggio di Melissa Satta. "Complimenti" seguito da emoticon di applausi, ha scritto l'ex di Boateng, grandissima tifosa del...Milan. Il commento ha scatenato il gossip: cosa c'è sotto? Semplice sportività, simpatia o qualcosa di più? Della vita sentimentale dell'imprenditore cinese si sa ben poco e non è mai apparso pubblicamente in compagnia di qualcuna, mentre la Satta è fresca di rottura con l'imprenditore Mattia Rivetti. Che dire, se son rose... Ma con la fede calcistica come la mettiamo? Il tempo ci dirà se è solo amicizia o qualcosa in più.