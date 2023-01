Wanda, piedi davanti a un Lopez davvero Maxi...

Wanda Nara e Maxi Lopez sempre più vicini

Dopo l'addio a Mauro Icardi, la manager pare sia tornata a vivere in Argentina insieme ai cinque figli (tre avuti da Maxi Lopez e due dall'attaccante del Galatasaray). Tra le tante immagini postate della recente visita del primo marito anche una in cui si vede Wanda Nara con i piedi alzati proprio davanti all'ex marito. Una scena che attesta sicuramente la rinnovata intimità tra i due e che ha suscitato non pochi rumors sui social. Tra hi ritiene che tra Maxi e Wanda ci possa essere un ritorno di fiamma e chi invece pensa che la Nara stia provando un riavvicinamento con il suo ex. "Non mi registrare, sciocca", avrebbe detto l'ex calciatore all'ex partner, mentre l'imprenditrice ha replicato dicendo: "Così resta il ricordo".