Ambra Angiolini lancia il "Grazie sospeso": la nuova iniziativa social dell'ex di Allegri

Ambra Angiolini ha mantenuto la parola fatta ai suoi followers e si è presentata questa mattina a Piazza Gerusalemme a Milano per il suo ' Grazie Sospeso '. Un'iniziativa quella dell'ex di Massimiliano Allegri che ha sorpreso, ma anche suscitato l'apprezzamento di tanti, che numerosi hanno lasciato dei commenti sul suo account ufficiale Instagram.

Ambra Angiolini lancia una nuova iniziativa

"C’è sempre un grazie che non abbiamo detto e di conseguenza, c’è sempre qualcuno che non l’ha ricevuto e se lo meritava… per questo ho pensato al “Grazie SoSpeso“. Io lascio il mio “Grazie SoSpeso” , domani mattina dalle 7:30, all’entrata della metro viola di piazza Gerusalemme, a Milano", ha scitto l'ex giudice di X Factor sul suo account Instagram nella giornata di lunedì 23 gennaio. Un appuntamento all'insegna dell'amicizia e della reciproca solidarietà, ma soprattutto della gratitudine.