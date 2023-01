Juventus, Di Maria e Paredes "zii" speciali: festa a casa Lo Celso!

Angel Di Maria e Leandro Paredes con le rispettive mogli hanno fatto visita al compagno e amico Giovani Lo Celso per festeggiare l'arrivo della figlia del calciatore, Emilia, nata lo scorso 27 novembre. L'incontro tra i tre calciatori della Nazionale Argentina (che ha vinto i Mondiali Qatar 2022), è stato immortalato in alcuni scatti che sono stati poi condivisi sui profili ufficiali Instagram da Camila Galante e Jorgelina Cardoso , presenti all'incontro.

L'amicizia tra Di Maria, Paredes Lo Celso

Non solo colleghi in campo, ma anche veri amici. I due calciatori della Juventus ed il centrocampista del Villareal sono uniti da un saldo sentimento di amicizia, che va oltre il calcio. I tre hanno nei mesi scorsi condiviso delle Instagram stories, che li vedono ritratti insieme mentre brindano. Prima che Di Maria avesse dato la sua disponibilità per la Juventus. Jorgelina Cardoso ha commentato gli scatti dell'incontro con Lo Celso scrivendo: " Ci mancano sempre, grazie alla vita che ci ha attraversato una volta... ricarica di energie! Vi vogliamo tanto bene! Emilia ti vogliamo bene!".