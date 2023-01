Wanda Nara e Keita Balde: Icardi furioso sui social

Le parole di Jordi Martin

Il reporter avrebbe poi proseguito dicendo che Wanda Nara "è scappata a Dubai con un calciatore, ex compagno di squadra di Icardi", ed ancora: “Mi dicono che questo giocatore è sposato da otto mesi, poco dopo essersi sposato ha conosciuto Wanda e tra loro c'è stata una cotta. Keita Baldé si è recato a Dubai con la sua squadra per giocare alcune partite e lei è scappata a trovarlo. Stanno insieme in un albergo. Quello che mi dicono è che Wanda e Mauro si stavano riappacificando, lei è arrivata addirittura a pensare di tornare a Istanbul con Icardi e questa per lui è stata una pugnalata”. Ma non è tutto poiché è stato svelato anche come l'ex calciatore dell'Inter avrebbe appreso della presunta infedeltà: "Icardi scopre tutto dai movimenti del bancomat di Wanda. La aveva già scoperta in precedenza con questo suo ex compagno". Poi l'affondo del giornalista contro l'ex del Paris Saint Germain a cui lancia un avvertimento e dandogli del bugiardo: "Ho appena avuto una conversazione telefonica con Keita Balde e sua moglie Simona e mi assicurano che l'hai contattata ieri sera, quindi non negare nuovamente le mie informazioni perché domani in Intrusos rivelerò l'intera conversazione con la coppia e farai una brutta figura".