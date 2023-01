Wanda Nara-Icardi, la "vendetta" di Mauro: le ha tolto il jet privato

Una delle coppie più famose del mondo del calcio, e non solo, regala un nuovo pettegolezzo agli appassionati del gossip. Parliamo di Wanda Nara e del suo (ex?) compagno Mauro Icardi . Questa volta, ad essere protagonista è il rombo dei motori. Ma non quelli di una supercar, bensì quelli di un jet.

Maurito toglie il jet a Wanda

Icardi, oggi al Galtasaray, aveva richiesto l'affidamento congiunto delle sue due figlie Francesca e Isabella, per portarle in Turchia. Wanda ha però deciso di andare vivere in Argentina. Il calciatore ex Inter si è così rivolto ai suoi legali. La riconciliazione appare adesso più tormentata, anche per questo motivo. Inoltre, pare che Wanda Nara, secondo quanto raccontato da alcuni media argentini, durante la sua permanenza a Punta del Este, si sia sentita fortemente in imbarazzo quando ha scoperto che la sua carta di credito era stata bloccata. Icardi, inoltre, le ha proibito di usare il jet privato. E la showgirl, risentita della vicenda, ha deciso di... volare comunque, ma in Argentina, a Buenos Aires, lontano dal "suo" Maurito.

