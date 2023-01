Arsenal, Gabriel Jesus e il gossip: addio alla compagna dopo il parto

Gabriel Jesus si sarebbe separato dalla compagna Raiane Lima . A sostenerlo sono alcuni rumors che arrivano dal Brasile secondo cui l'influencer di 21 anni avrebbe annunciato di essersi separata dalla star dell'Arsenal tramite una presunta Instagram story che però al momento non è più disponibile. Il calciatore e la compagna hanno avuto una bambina, Helena, nata nel maggio scorso. Ad alimentare il gossip anche il fatto che sulla sua pagina non ci sono più foto che la ritraggono insieme allo sportivo . Stando ai bene informati, la coppia sta insieme dal 2021.

Gabriel Jesus, le presunte parole di Raiane

"Prima che i pettegolezzi si diffondano, io stessa mi preoccupo i farvi sapere che io e Gabriel non siamo più una coppia", questo è ciò che avrebbe scritto l'influencer. Per poi aggiungere: "E chi vuole giudicare può giudicare. Chi vuole dire cose cattive può parlare". Quindi avrebbe proseguito con: "Siccome a qualcuno piace la disgrazia, faccio io stessa domanda di annunciare la fine di qualcosa che mi ha quasi consumato. Chi vuole festeggiare anche lui, può festeggiare (soprattutto i familiari)". La donna ha poi aggiunto che: "Non è stato un tradimento, è stata solo una pressione da parte di tutti e di tutto....Non ce la faccio più e non mi costringerò a dare qualcosa che mi sta uccidendo". La stella dell'Arsenal ha subito un infortunio durante i Mondiali in Quatar 2022, dove ha gareggiato per la nazionale del Brasile. Dopo aver subito un intervento chirurgico, si sta riprendendo,