Wanda Nara, l'infedeltà dell'ex lady Icardi in un dettaglio: il gossip

Wanda Nara continua ad infiammare il gossip internazionale. Messa da parte (almeno per il momento) la presunta love story con il rapper LGante , ecco che, a sorpresa, nei giorni scorsi, si è vociferato di una sua presunta relazione con il calciatore Keita Balde (ex compagno di Mauro Icardi all'Inter). Ad alimentare il gossip non solo le rivelazioni fatte recentemente dal giornalista Jordi Martin, ma anche uno scambio di messaggi tra l'attaccante del Galatasaray con la moglie di Balde.

Wanda Nara e Keita Balde: l'ultimo gossip

I fan più attenti della Nara non hanno potuto non notare un dettaglio che ha destato molta curiosità e che a detta di molti sarebbe perfino la preusnta prova del tradimento di Wanda Nara. Tra gli ultimi post condivisi dall'argentina, anche quello di un selfie dove la si vede indossare una collana con un ciondolo a forma di fiore nero di una celebre azienda di gioielli. Stesso gioielli che si vede indosso anche alla moglie di Keita in un post di qualche mese fa. Solo una coincidenza, certo, che sta facendo molto rumore ed alimenta ancora più i dubbi dei fan, alcuni dei quali ritengono che proprio attraverso quella collana Wanda e Keita si mandino dei messaggi via social.