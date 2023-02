Mauro Icardi furioso sui social: "Non ho mai...."

Mauro Icardi stanco dei rumors che lo vedono protagonista. Il calciatore del Galatasaray ha condiviso nelle scorse ore un post sui social dove afferma: "Scrivo per negare fortemente tutte le chat, i messaggi, le chiamate o qualsiasi cosa vogliano inventare a mio nome", in riferimento alle voci riguardanti un suo avvicinamento ad una giovane modella.

Lo sfogo di Mauro Icardi

Mentre Wanda Nara è al centro di un nuovo gossip riguardante un presunto flirt con Kaite Balde, Mauro Icardi bolla come fake news gli ultimi rumors che lo riguardano. "Non ho mai parlato con nessuna ragazza sconosciuta al di fuori della mia cerchia intima, non ne ho bisogno", ha proseguito l'ex calciatore dell'Inter, che ha poi aggiunto: "Chi mi conosce sa benissimo la verità. E nel caso in cui dovessi scrivere, sicuramente non sarei questo tipo di persona". Stando alle indiscrezioni dei giorni scorsi il calciatore avrebbe scritto ad una ragazza sui social. Ma sembra che, nonostante la rischiesta di lui di segretezza, la notizia sarebbe invece diventata di dominio pubblico. A lanciare il gossip è stato il programma LAM, condotto da Angel de Brito. La donna sarebbe una psicologa e possiede un'azienda di abbigliamento.